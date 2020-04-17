Бишкек, , 15:34 — REGNUM Национальный статистический комитет решил перенести на неопределенный срок перепись населения и жилищного фонда Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 17 апреля.

В нацстаткоме отмечают, что решение принято по причине продления до 30 апреля 2020 года периода действия режима чрезвычайного положения сразу в нескольких городах и районах страны, в которых выявлены зараженные коронавирусом граждане.

ИА REGNUM напоминает, что изначально проведение переписи населения и жилищного фонда Киргизии было запланировано на 23 марта — 1 апреля 2020 года. Однако, в связи с распространением коронавируса в стране, 19 марта 2020 года было принято решение передвинуть официальные сроки переписи на 20 — 29 апреля 2020 года.