Москва, , 15:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном меры борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе разговора главы двух государств информировали друг друга о предпринимаемых мерах, направленных в том числе и на минимизацию негативных социально-экономических последствий.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в России количество выявленных случаев заражения увеличилось до 30 008. Всего проведено более 1,71 млн тестов. За сутки 16 апреля выявлено 4070 заражений. Общее число выздоровевших составляет 2590 человек, летальных исходов 273.

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