Габороне, , 15:18 — REGNUM Президент Ботсваны Мокветси Масиси помиловал 149 заключенных, чтобы разгрузить тюрьмы и предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, прежде чем вернуться к обычной жизни амнистированные будут обязаны пройти тесты на наличие коронавируса.

Среди помилованных — 20 иностранцев, отметили репортеры. Отдел иммиграции обработает их документы, чтобы они могли вернуться в свои страны.

Помощник комиссара пенитенциарной службы Ботсваны Уаморена Рамолеф сказал, что 96 из освобожденных отбывают тюремное заключение, а 53 находились на исправительных работах.

Напомним, что в Ботсване был введен 28-дневный общенациональный карантин. Кроме того, всех депутатов парламента обязали соблюдать режим самоизоляции после того, как медсестра, которая дежурила в учреждении, оказалась заражена коронавирусом.