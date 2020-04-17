Пекин, , 15:12 — REGNUM Китай призвал к международному единству в борьбе с коронавирусом после критики президента Франции Эммануэля Макрона и нескольких западных государств в отношении эпидемии COVID-19, передает BFM TV.

«Крайне важно, чтобы все страны объединились, чтобы бороться с эпидемией и выиграть войну против COVID-19», — заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Накануне в интервью Financial Times Эммануэль Макрон счел «наивным» заявление, что управление кризисом в Китае было лучше, чем в других странах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции заявил, что есть «темные пятна» в управлении эпидемией со стороны китайских властей.

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