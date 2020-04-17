Брюссель, , 15:09 — REGNUM Проект резолюции о необходимости противостояния «агрессивной российской и китайской пропаганде» внесен на рассмотрение Европарламента, сообщает Mignews (Израиль).

Необходимость противостояния «влиянию» России и Китая напрямую связывается авторами проекта с заболеванием COVID-19. Проект так и называется: «О скоординированных действиях ЕС по борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями». Его инициатором выступил евродепутат Филипп Ламбер.

По мнению, выраженному в проекте, именно Россия и Китай «воспользовались ситуацией пандемии», чтобы ослабить Евросоюз и вызвать недовольство структурами ЕС со стороны жителей стран, в ЕС входящих. Согласно тому, как видит ситуацию евродепутат Ламбер, недовольство граждан ЕС неквалифицированными, запоздалыми и безответственными действиями евроструктур во время эпидемии, могло бы быть гораздо меньше, если бы не разжигающие усилия России и Китая.

При этом целью, которую преследовали «недруги ЕС», Ламбер называет «ограничение основных прав граждан», вероятно не состоявшееся бы без вмешательства России, Китая или их совместных скоординированных действий.