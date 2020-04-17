Тегеран, , 15:03 — REGNUM Иран объявил о планах строительства атомных подводных лодок (АПЛ), способных действовать в международных водах, сообщает 16 апреля Синьхуа со ссылкой на заявление командующего ВМС Ирана Хусейна Ханзади, переданное государственным иранским телевидением.

Сообщается, что новые АПЛ будут способны к продолжительным действиям в автономном режиме без необходимости дозаправки и пополнения запасов.

Назвав данную программу «частью усилий по укреплению обороноспособности страны», иранский военачальник объявил о первых успехах страны в строительстве субмарин нового поколения, примером которого служит подлодка «Фатех», оснащенная крылатыми ракетами, торпедами, морскими минами и способная в течение пяти недель выполнять боевые задачи в подводном режиме на глубине до 200 метров.