Джакарта, , 14:53 — REGNUM Исполнительный директор ассоциации за выборы и демократию в Индонезии Тити Ангграини предложила перенести региональные выборы 2020 года на июнь 2021 года, сообщает Kompas.

«Мы предлагаем отложить выборы как минимум на девять месяцев после сентября 2020 года. Мы предлагаем июнь 2021 года», — заявила Тити Ангграини.

По словам директор ассоциации, необходимо время, чтобы сосредоточиться на борьбе с пандемией и подготовиться к проведению региональных выборов.

Напомним, региональный выборы в Индонезии запланированы на 23 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что туристический сектор «переживёт бум» в 2021 году.

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