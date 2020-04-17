Александр Белов, 17 апреля 2020, 15:19 — REGNUM Мировое сообщество не должно поддаваться пиар-кампании «иранского режима», который с помощью пандемии коронавируса хочет добиться снятия со страны санкций, заявил научный сотрудник Австралийского центра еврейской цивилизации при университете Монаш Ран Порат в опубликованной 17 апреля статье для The Strategist.
Автор указывает, что по мере роста числа жертв коронавируса, нанёсшего значительный удар по Ирану, руководство исламской республики увидело для себя возможность добиться снятия международных, прежде всего американских санкций с Тегерана.
В частности, президент Иран Хасан Рухани в своем письме американскому народу заявил о том, что санкции сильно подорвали способность иранского народа противодействовать коронавирусу, в результате чего многие лишились жизни. Со схожим сообщением выступил и глава МИД республики Джавад Зариф, который подчеркнул, что Иран оказался единственной в мире страной, у которой нет доступа к нужным ресурсам для защиты своих граждан.
При этом, делая такие заявления, Рухани и Зариф противоречат себе и другим официальным лицам республики. В частности, 1 апреля Рухани подчеркнул, что санкции не стали препятствием для эффективной борьбы со вспышкой коронавируса. Кроме того, глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами Мохаммад Реза Шанехсаз указывал на то, что правительство сможет обеспечить своих граждан всем необходимым «благодаря импорту».
Если бы Ирану так сильно нужна была бы помощь в борьбе с нынешним кризисом, он бы не стал выдворять из страны в марте «Врачей без границ» или отказываться от предложения помощи со стороны США.
Безусловно, признает Порат, санкции «усложняют процесс импорта этих продуктов в Иран». Тем не менее для их упрощения таких поставок были созданы специальные механизмы. Более того, как заявили в американском Фонде защиты демократии, ссылаясь на официальные иранские и иные данные, Иран для преодоления нынешнего кризиса получает «товаров первой необходимости на миллиарды долларов» как из США, так и из стран Европы.
Имеются в распоряжении Тегерана и огромные финансовые ресурсы, в том числе находящиеся в различных религиозных фондах. Например, в прошлом году Рухани обратился к верховному главе Ирана аятолле Али Хаменеи с просьбой выделить $2 млрд из одного из этих фондов на восстановление районов, пострадавших от наводнений.
Порат обращает внимание на то, что религиозные лидеры Ирана надеются, что снятие санкций «спасет» их власть над Ираном и заставит простых граждан забыть о многих годах «неэффективного ведения экономики», в рамках которого с 2012 года миллиарды долларов были потрачены на финансирование «террористических группировок» по всему Ближнему Востоку.
Размороженные в результате снятия санкций средства могут пойти не на борьбу с вирусом, а на финансирование «боевиков» в Ираке, Сирии, Йемене и в регионе Персидского залива. Кроме того, эти деньги могут пойти на финансирование иранской ядерной программы.