17 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Власти Ирана намеренно говорят о том, что введенные США против республики санкции не позволяют Тегерану должны образом отвечать на вызов коронавирусной инфекции. Напротив, мало того, что они сами не раз утверждали обратное, так еще и есть риск, что полученные в результате снятия санкций средства будет направлены на финансирование близких Ирану вооруженных формирований на Ближнем Востоке.

Александр Белов, , 15:19 — REGNUM Мировое сообщество не должно поддаваться пиар-кампании «иранского режима», который с помощью пандемии коронавируса хочет добиться снятия со страны санкций, заявил научный сотрудник Австралийского центра еврейской цивилизации при университете Монаш Ран Порат в опубликованной 17 апреля статье для The Strategist.

Хасан Рухани Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор указывает, что по мере роста числа жертв коронавируса, нанёсшего значительный удар по Ирану, руководство исламской республики увидело для себя возможность добиться снятия международных, прежде всего американских санкций с Тегерана.

«Те, кто выступает за снятие санкций, утверждают, что иранские экономика, здравоохранения и инфраструктура не выдерживают нынешнего давления, из-за чего власти не могут эффективно сдерживать распространение коронавируса среди своих граждан», — подчеркнул Порат.

В частности, президент Иран Хасан Рухани в своем письме американскому народу заявил о том, что санкции сильно подорвали способность иранского народа противодействовать коронавирусу, в результате чего многие лишились жизни. Со схожим сообщением выступил и глава МИД республики Джавад Зариф, который подчеркнул, что Иран оказался единственной в мире страной, у которой нет доступа к нужным ресурсам для защиты своих граждан.

Мохамад Джавад Зариф U.S. Department of State

При этом, делая такие заявления, Рухани и Зариф противоречат себе и другим официальным лицам республики. В частности, 1 апреля Рухани подчеркнул, что санкции не стали препятствием для эффективной борьбы со вспышкой коронавируса. Кроме того, глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами Мохаммад Реза Шанехсаз указывал на то, что правительство сможет обеспечить своих граждан всем необходимым «благодаря импорту».

Если бы Ирану так сильно нужна была бы помощь в борьбе с нынешним кризисом, он бы не стал выдворять из страны в марте «Врачей без границ» или отказываться от предложения помощи со стороны США.

«Итак, подрывают ли санкции способность Тегерана выйти из нынешнего медицинского кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, или нет? И могут ли отмена или ослабление санкций улучшить положение дел со смертностью от пандемии в Иране?» — задается вопросом автор.

«Если кратко, то нет», — подчеркнул он, объясняя это тем, что санкции не препятствуют доставке гуманитарных грузов в Иран, о чем напрямую неоднократного говорили в Госдепартаменте США.

Безусловно, признает Порат, санкции «усложняют процесс импорта этих продуктов в Иран». Тем не менее для их упрощения таких поставок были созданы специальные механизмы. Более того, как заявили в американском Фонде защиты демократии, ссылаясь на официальные иранские и иные данные, Иран для преодоления нынешнего кризиса получает «товаров первой необходимости на миллиарды долларов» как из США, так и из стран Европы.

Президент США Дональд Трамп подписывает распоряжение о введение санкций против Ирана. Нью-Джерси State.gov

Имеются в распоряжении Тегерана и огромные финансовые ресурсы, в том числе находящиеся в различных религиозных фондах. Например, в прошлом году Рухани обратился к верховному главе Ирана аятолле Али Хаменеи с просьбой выделить $2 млрд из одного из этих фондов на восстановление районов, пострадавших от наводнений.

«Начатая Тегераном кампания пиара с целью снятия санкций это не более чем дымовая завеса, направленная на отвлечение внимания от собственных неудач режима в противодействии угрозе коронавируса и продвижения агрессивной региональной повестки режима», — заявил Порат, указав на то, что верховный лидер республики направил средства не на борьбу с пандемией, а на увеличение бюджета Корпуса стражей исламской революции.

Порат обращает внимание на то, что религиозные лидеры Ирана надеются, что снятие санкций «спасет» их власть над Ираном и заставит простых граждан забыть о многих годах «неэффективного ведения экономики», в рамках которого с 2012 года миллиарды долларов были потрачены на финансирование «террористических группировок» по всему Ближнему Востоку.

«Нельзя считать, что аятоллы будут использовать гуманитарную помощь в гуманитарных целях», — продолжил автор, отмечая, что в прошлом такие средства уже шли «на незаконные и сомнительные цели».

Гуманитарная помощь. Иран Mostafameraji

Размороженные в результате снятия санкций средства могут пойти не на борьбу с вирусом, а на финансирование «боевиков» в Ираке, Сирии, Йемене и в регионе Персидского залива. Кроме того, эти деньги могут пойти на финансирование иранской ядерной программы.

«Иранский народ должен получить все медикаменты и другую помощь, необходимую для решения этой неотложной медицинской задачи, но эта помощь должна предоставляться по существующим каналам или, что еще лучше, через надежные НПО, которые будет действовать полностью в обход режима», — подчеркнул автор.

«Простое снятие или ослабление санкций практически никак не поможет иранским жертвам пандемии, но даст возможность режиму продлить свое репрессивное правление иранцами и усилить насилие, которое оно уже начало на Ближнем Востоке», — заключил он.