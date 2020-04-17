Сеул, , 14:50 — REGNUM 17 апреля министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва провела телефонный разговор с эквадорским коллегой Хосэ Валенсией, с которым обсудила сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Эквадора высоко оценил действия Сеула в борьбе с эпидемией, добавив, что в настоящее время весь мир старается перенять опыт Южной Кореи. Он также обратился к южнокорейскому правительству с просьбой расширить сотрудничество в сфере медицины и здравоохранения, поделиться опытом борьбы с коронавирусом и предоставить наборы для диагностики.

В свою очередь Кан Гён Хва отметила, что Южная Корея поделится полученными данными и опытом борьбы с эпидемией с международным сообществом и пообещала рассмотреть просьбу эквадорского правительства. Она также обратилась к властям Эквадора с просьбой оказать помощь и поддержку южнокорейцам, проживающим в Эквадоре.