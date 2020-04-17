Душанбе, , 14:43 — REGNUM Председателем верхней палаты парламента Таджикистана (Маджлиси Милли Маджлиси Оли). Избран действующий мэр города Душанбе — Рустам Эмомали, сын президента страны Эмомали Рахмона.

Его кандидатуру на эту должность поддержали на первой сессии верхней палаты парламента сегодня, 17 апреля.

Кандидатуру Эмомали на пост спикера предложил член верхней палаты Низом Косим, открывший сессию.

Первым заместителем председателя верхней палаты избран председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, заместителем председателя — Ёдгор Файзов, председатель Горно-Бадахшанской автономной области.

Согласно конституции страны, в случае смерти главы государства до избрания нового президента его обязанности и полномочия переходят к спикеру верхней палаты парламента.

Читайте ранее в этом сюжете: Сын президента Таджикистана стал сенатором