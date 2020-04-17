Таллин, , 14:34 — REGNUM Несмотря на закрытие границ из-за ситуации с пандемией коронавируса эта ограничительная мера не станет помехой для возвращения граждан России, которые оказались в Эстонии, на родину. Об этом заявил посол РФ в Эстонии Александр Петров.

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«Граница действительно закрыта, но для российских граждан, которые по тем или иным причинам задержались в Эстонии, разрешен беспрепятственный проезд домой на родину», — сказал дипломат.

При этом посол подчеркнул, что такие случаи на сегодня единичны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции правительство Эстонии ввело режим чрезвычайного положения. Его действие продлится до 1 мая. ЧС предусматривает ряд мер: запрет на общественные мероприятия, посещение культурных учреждений, отмену занятий в школах и спортивных секциях. С 17 марта в республике начал действовать запрет на въезд на территорию Эстонии иностранцев.