Донецк, 17 апреля 2020, 14:22 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин принял решение о переносе торжественных мероприятий по случаю празднования Победы в Великой Отечественной войне, сообщило 17 апреля «Донецкое агентство новостей».
Пушилин заявил об этом на совещании межведомственного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Он также отметил, что 11 мая не будут проводиться праздничные мероприятия в честь годовщины образования ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России перенесли парад в честь Дня Победы в связи с пандемией коронавируса.
Читайте также: Путин отменил парад Победы 9 мая