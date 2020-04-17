Донецк, , 14:22 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин принял решение о переносе торжественных мероприятий по случаю празднования Победы в Великой Отечественной войне, сообщило 17 апреля «Донецкое агентство новостей».

Пушилин заявил об этом на совещании межведомственного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Как только обстановка стабилизируется, военный парад и шествие «Бессмертного полка» состоятся. Мы обязательно проведем все запланированные мероприятия в рамках Года Великой Победы, ни один ветеран Отечественной войны не останется без внимания», — заверил глава ДНР.

Он также отметил, что 11 мая не будут проводиться праздничные мероприятия в честь годовщины образования ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России перенесли парад в честь Дня Победы в связи с пандемией коронавируса.

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