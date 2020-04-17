Яунде, , 14:24 — REGNUM Президент Камеруна Пол Бийя объявил о сокращении тюремных сроков большинства заключенных, отбывающих наказание в стране. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на декрет президента, обнародованный 15 апреля.

В декрете не указано, связана ли амнистия с пандемией коронавируса, однако было отмечено, что он вступает в силу немедленно.

Бийя сократил смертные приговоры до пожизненного заключения, в то время как те, кто отбывает пожизненное заключение, теперь будут отбывать срок 25 лет.

Однако заключенные, осужденные по обвинениям, связанным с терроризмом, и сепаратисты не вошли в число помилованных. К числу других, не получивших смягчения сроков, относятся лица, осужденные за коррупцию, мошенничество, изнасилование, пытки и торговлю наркотиками.

Как отмечают репортеры, президент Бийя подвергся локальной критике за отказ комментировать ситуацию с распространением коронавируса в стране. В Камеруне подтвердили 848 случаев заражения, в том числе 17 — с летальным исходом. Оппозиционный политик Морис Камто потребовал, чтобы суд объявил импичмент из-за «молчания» президента, передает Bloomberg.