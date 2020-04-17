Джакарта, , 14:18 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что туристический сектор «переживёт бум» в 2021 году, сообщает Antara.

Президент Индонезии в ходе видеоконференции по смягчению воздействия COVID-19 на сектор туризма и креативной экономики выразил уверенность, что в следующем году туризм будет процветать.

«Я считаю, что это только до конца этого года, в следующем году сектор туризма переживёт бум», — заявил президент.

По оценкам главы государства, в 2021 году все захотят уехать, насладиться красотой, особенно после большого количества времени, проведенного дома.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 апреля 2020 года правительство Индонезии подтвердило 5923 случая заражения коронавирусом в стране.

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