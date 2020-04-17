Дамаск, , 14:18 — REGNUM На днях в Сирии в районе плато Эль-Гааб у города Аль-Анкави был ликвидирован террорист Махер Коджак (Maher Kojak). Он был известным специалистом по применению противотанкового управляемого ракетного комплекса американского производства Tow. За свою эффективность он даже носил прозвище «Снайпер Tow». Махер Коджак активно действовал в провинции Латакия и на западе провинции Хама.

Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Вечером 16 апреля Сирийская арабская армия в ходе наблюдения за террористическими группировками в районе города Аль-Анкави обнаружила два внедорожника в сопровождении нескольких мотоциклов. Внедорожники, как правило, используются для перевозки тяжёлого и среднего вооружения.

По этой группе был нанесён удар из различных видов оружия, что привело к поражению живой силы и техники. Затем стало известно, что больницу города Джиср-эш-Шугур, находящегося под контролем боевиков, были доставлены 7 тел членов террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Один из трупов был опознан как «Снайпер Tow».