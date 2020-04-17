Стокгольм, , 16:23 — REGNUM В настоящее время шведская стратегия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции критикуется и ставится под сомнение во всем мире. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде была вынуждена защищать стратегию властей по купированию эпидемиологической угрозы во время пресс-конференции для представителей иностранных СМИ. Об этом 17 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.

На сегодняшний день уже многие страны решили изолировать большие группы людей и поместить население под домашний карантин с тем, чтобы таким образом в результате справиться с распространением коронавируса. Однако Швеция выбрала другой путь, который вызвал неоднозначную реакцию во всем мире. Чтобы ответить на все назревшие вопросы, утром 17 апреля министр иностранных дел Анн Линде провела пресс-конференцию вместе с министром социального обеспечения Леной Халленгрен и директором Агентства общественного здравоохранения Швеции Йоханом Карлсоном.

По словам Линде, действия шведских властей отличаются от других стран в двух направлениях: не закрывать школы и не навязывать правила, которые вынуждения людей оставаться дома. Тем не менее, в Швеции все же есть рекомендации, адресованные обществу. По словам министра социального обеспечения, наиболее важной из них является социальное дистанцирование.

По словам Йохана Карлсона из Агентства общественного здравоохранения, в то время как другие страны столкнулись с так называемым «локдауном» и теперь должны подумать о том, как снимать ограничения, у Швеции есть модель, которая может работать очень долгое время.

«Мы можем так жить до 2022 года, если придется», — заявил Карслон.