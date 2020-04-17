Минск, , 14:03 — REGNUM На аэродроме под Минском проходит разгрузка самолёта, доставившего из Китая более 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 17 апреля проинформировало министерство здравоохранения республики.

Минздрав уточнил: «Это экспресс-тесты, лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты».

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Минобороны Белоруссии уточнило: самолёт дозаправили в Новосибирске, в полёте он провёл 19 часов, преодолев более 13,5 тыс километров.

Прибытие и разгрузку самолёта с китайской гуманитарной помощью активно освещают государственные СМИ Белоруссии. Чиновники не скупятся на слова благодарности.

Отметим, что ничего подобного не наблюдалось при поставках в Белоруссию российской гуманитарной помощи. Более того, министр иностранных дел и вице-премьер постсоветской республики отрицали обращения Минска за помощью к Москве в борьбе с коронавирусом, и даже представляли Россию как угрозу в ситуации пандемии.

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