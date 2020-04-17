Джакарта, , 13:57 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди высоко оценила роль женщин в борьбе с пандемией коронавируса во время видеоконференции с женщинами-министрами иностранных дел восьми стран, сообщает Antara.

«Мы должны помнить, что 70% медицинского персонала в мире составляют женщины, поэтому женщины на самом деле находятся на передовой в лечении пациентов», — заявила Ретно Марсуди в ходе онлайн-встречи.

По словам главы МИД Индонезии, 60% малый предприятий в Индонезии, которые производят маски, защитную одежду и дезинфицирующие средства для рук, также принадлежат женщинам.

«Женщины являются субъектами, которые могут научить сообщество принимать превентивные меры, чтобы уменьшить распространение вируса», — добавила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди также выступила за расширение возможностей женщин в решении проблемы пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, главы МИД девяти стран (Индонезии, Южной Кореи, Швеции, Кении, Сальвадора, Ямайки, Колумбии, Испании и Австралии) приняли участие в видеоконференции и обсудили гендерное равенство и роль женщин в борьбе с коронавирусом.

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