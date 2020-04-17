Минск, , 13:46 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, «этот COVID превратился в политику», и некие «братья на востоке» очень озабочены эпидемиологической ситуацией в Белоруссии.

Об этом он заявил 17 апреля во время поездки по Гродненской области, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

По словам Лукашенко, борьбу с коронавирусом в Белоруссии за рубежом критикуют «не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся». Президентская пресс-служба не уточняет, о каких странах Востока при этом говорил белорусский лидер. Однако из контекста можно предположить, что восточной страной Лукашенко считает Россию.

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«Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены… Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало, — заявил Лукашенко. — Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Белоруссии, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают».

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Лукашенко сообщил, что в постсоветской республике начали самостоятельно производить тесты для выявления коронавируса, которые оказались, как сообщает президентская пресс-служба, «более точными по сравнению с некоторыми зарубежными». В официальном сообщении не уточняется, о китайских или иных текстах идёт речь. Однако накануне глава МИД Белоруссии жаловался на качество российских тестов.

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«Это очень тяжелая и затратная работа — бороться очагово. Не изолируя людей, не выписывая пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы этим путем не пошли», — сказал руководитель постсоветской республики.

Он также прокомментировал свои рецепты борьбы с COVID-19, сказав: «Стойко, но, что удивительно, как я пошутил, что трактор вылечит, — слава богу, в деревне у нас все живы-здоровы».

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