Душанбе, , 13:43 — REGNUM Согласно постановлению совета улемов Таджикистана, с 18 апреля 2020 года запрещается проводить в мечетях страны совместные молитвы, пятничные молитвы. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на копию документа.

В постановлении отмечается, что данная мера была принята для предотвращения распространения коронавируса в Таджикистане.

По словам авторов документа, в таких исламских странах, как Саудовская Аравия, Турция, Иран и Пакистан правительство уже приняло ряд подобных мер, запретив на время пандемии молитвы в мечетях. Также ряд стран СНГ — Казахстан, Узбекистан, Киргизия, — решили пойти на принятие аналогичных мер для противостояния распространения коронавирусной инфекции.

Помимо совместных молитв под запретом оказалось проведение таких собраний в месяц Рамазан, как ифтар, таравих и другие.

Ранее, 4 марта 2020 года совет улемов Таджикистанапосоветовал жителям страны воздержаться от проведения совместных молитв в мечетях. Разрешены были только похоронные молитвы перед погребением тела умершего. Однако с 20 марта 2020 года комитет по религии Таджикистана разрешил проведение в мечетях коллективных молитв.

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