Москва, , 13:56 — REGNUM Россия воспринимает возможные санкции США за задержку вывоза российских граждан как политизированные претензии. Об этом заявил заместитель МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», опубликованному 17 апреля.

США могут выдвигать какие-то претензии, но они воспринимаются Москвой как не имеющие отношения к практической стороне дела, отметил он.

«Именно так, наверное, мы будем смотреть и на дальнейшую конкретизацию того, что стоит за упомянутым вами сигналом из Белого дома», — добавил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США подписал указ о возможном введении визовых ограничений в отношении стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» приём своих граждан в условиях пандемии коронавируса. Такие задержки создают риски здоровью американцев, указано в документе.

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