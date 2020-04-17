Минск, , 13:33 — REGNUM «Самое главное сейчас, обратите внимание, чтобы пережить этот, как я говорю, психоз и сохранить трудовые коллективы, чего бы это ни стоило», — заявил 17 апреля Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Совершая поездку в Лидский район Гродненской области, руководитель постсоветской республики ознакомился с производством стекловаты и хрусталя. Он прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса, которая официально в Белоруссии не признана.

Лукашенко убеждён, что помощь государства сейчас надо нацелить в первую очередь на крупные предприятия. Он также пообещал оказать областям финансовую поддержку из республиканского бюджета и направить средства в области, чтобы назначенные им руководители областей распределили эту поддержку для тех субъектов хозяйствования.

«Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска», — сказал он.

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«Смотрите экономику, чтобы у нас не рухнуло производство», — призвал Лукашенко.

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«Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен. Я даже не беспокоюсь за село. Мы сработаем. А промышленность… Потому что кругом все остановилось», — цитирует его президентская пресс-служба.