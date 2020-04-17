Сеул, , 13:18 — REGNUM 17 апреля представители МИД Южной Кореи, США, Австралии, Новой Зеландии, Вьетнама, Японии и Индии провели телефонную конференцию, во время которой обсудили ситуацию с коронавирусом и вопросы возобновления экономической деятельности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках диалога представители семи стран обсудили ситуацию в регионах и в мире, а также способы восстановления экономической деятельности в случае, если эпидемия коронавируса пойдет на спад.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Се Ён поделился с коллегами опытом проведения выборов в условиях пандемии, а также поблагодарил правительство стран за оказание помощи в эвакуации сограждан.

Отметим, что это пятая телефонная конференция представителей семи стран. Первая состоялась 20 марта.

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