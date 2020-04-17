Дамаск, , 13:11 — REGNUM Сирийская армия и жители деревни перехватили очередной военный конвой США на северо-востоке Сирии. Это уже второй случай за две недели. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на местный источник.

Согласно полученной информации, сирийская армия и жители деревни Абу-Кусейб собрались и отказались позволить американским военным выехать на дорогу в этой части сирийской провинции Хасака.

Конвой США был вынужден развернуться и вернуться на свою базу после короткого противостояния с местными жителями и Сирийской арабской армией.

Перестрелки не было, и никто не пострадал. Однако источник добавил, что жители были более агрессивны, чем военнослужащие двух армий, поскольку именно они отказывались позволить американцам проехать по дороге через их деревню.

Жители деревни Абу-Кусейб присоединились к жителям из соседней деревни Хамо, которые также заблокировали доступ вооруженных сил США к дороге в своём районе. В прошлом жители деревни Хамо неоднократно собирались вдоль проезжей части, чтобы помешать американским автоколоннам и патрулям проехать через район Эль-Камышлы.

Вооружённые силы США находятся на территории Сирии незаконно, так как у них нет приглашения и разрешения официального Дамаска. Официальные власти Сирии неоднократно призывали Соединённые Штаты Америки вывести свои войска с сирийской территории.