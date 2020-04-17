Бейрут, , 13:04 — REGNUM Руководство Всемирного банка приняло решение заморозить финансирование строительства плотины в Ливане. Об этом 17 апреля сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, проект на сумму в $600 млн вызывал серьезные споры, противники его реализации утверждали, что он приведет к уничтожению тысяч деревень, сельскохозяйственных угодий и археологических памятников.

«Учитывая сильную обеспокоенность сторон в отношении проекта, Всемирный банк обратился в правительству Ливана с просьбой начать открытый общественный диалог по данному вопросу», — цитирует агентство заявление финансового института.

Напомним, проект строительства плотины в ливанском городе Бисри был принят в 2014 году, в случае реализации указанного начинания доступ к питьевой воде получат свыше 1 млн 600 тыс. человек.