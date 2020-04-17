Вашингтон, , 12:58 — REGNUM Отношение к ограничительным мерам должно постоянно разумно осмысливаться и пересматриваться, а из очевидных ошибок борьбы с новой коронавирусной инфекцией должны быть излечены должные уроки, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 17 апреля, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, Трамп представил поэтапный план по снятию общенационального карантина в США. Он разрешил губернаторам самим отменять ограничительные меры и отметил, что слишком длительный карантин нанесёт серьёзный ущерб в том числе и системе здравоохранения.

«Общая направленность мысли президента США в сторону понимания размера ущерба, который карантин наносит и здоровью граждан, и национальной экономике, мне представляется правильн ой . Всё большее число специалистов в области здравоохранения отмечают, что лишение городских жителей возможности оздоровлять себя и особенно свои легкие на свежем воздухе, их затвор в насыщенных аллергенами квартирах является сильнейшим ударом по их иммунной системе, по тем же самым легким, которые, по официальной версии, и стараются уберечь карантином. Гиподинамия особенно вредна именно для пожилых людей. Разговор о психике в карантине — особая статья. Ущерб, который карантинные меры нанесли и ещё нанесут и экономике всей страны, и хозяйственным интересам отдельных семей, уже понятен.