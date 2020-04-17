Мадрид, , 12:21 — REGNUM Нарушать карантин в Испании очень накладно. Так, согласно обнародованному накануне, 16 апреля, документу МВД страны, за это можно получить штраф от от 600 (48 тыс. рублей) до 10,4 тыс. евро (свыше 830 тыс. рублей). Об этом сообщает испанская газета El País.

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Во внутренней инструкции полицейского ведомства указано, что любое «несанкционированное перемещение» наказывается штрафом в размере 601 евро. В случае проявления неуважения к полиции эта сумма возрастёт до 2 тыс. евро, а если нарушитель позволит вести себя агрессивно по отношению к стражу порядка, это обойдётся ему в 3 тыс. евро. Угрозы и проявление насилия, если оно не является уголовным преступлением, будут караться штрафом в размере 10,4 тыс. евро.

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За прогулку с детьми или с компанией без уважительной причины, а также поездку на дачу граждане Испании будут оштрафованы на 1,5 тыс. евро.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья заявил, что распространение новой коронавирусной инфекции в стране достигло пика. На сегодняшний день в Испании выявлено почти 185 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Страна по этому показателю занимает второе место после США.

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