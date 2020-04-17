Москва, , 12:21 — REGNUM Депутат Госдумы Денис Парфёнов (КПРФ) предложил провести проверку сведений о том, что, якобы, у 39 депутатов от «Единой России» есть второе гражданство, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

«Если уж проверять, то, наверное, надо проверять всю Государственную думу, в тех же социальных сетях пишут о том, что у как минимум 39 депутатов от Единой России есть иностранное гражданство. Я думаю это тоже заслуживает внимания», — заявил Парфёнов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение проверить информацию о наличии гражданства США у депутата Парфёнова.

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