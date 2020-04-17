Луганск, , 12:24 — REGNUM Луганск получил второе название. Соответствующий указ подписал 16 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Установить в качестве символа города Луганска наименование «город Ворошиловоград», используемое наряду с наименованием «город Луганск» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Луганской Народной Республики и города Луганска, связанные с Великой Отечественной войной», — сказано в документе.

Решение было принято в рамках политики по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Напомним, с 1935 по 1958 год, а также с 1970 по 1990 годы город носил имя советского военного государственного и партийного деятеля Климента Ворошилова, работавшего на местном паровозостроительном заводе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР анонсировали выход почтовой марки, посвящённой 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

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