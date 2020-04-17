Луганск, 17 апреля 2020, 12:24 — REGNUM Луганск получил второе название. Соответствующий указ подписал 16 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник.
Решение было принято в рамках политики по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Напомним, с 1935 по 1958 год, а также с 1970 по 1990 годы город носил имя советского военного государственного и партийного деятеля Климента Ворошилова, работавшего на местном паровозостроительном заводе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР анонсировали выход почтовой марки, посвящённой 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
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