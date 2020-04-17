Киев, , 12:13 — REGNUM Мэр Харькова Геннадий Кернес дал понять, что не намерен отказываться от проведения акции «Бессмертный полк» 9 мая, несмотря на шквал критики относительно этой инициативы.

С таким заявлением он выступил сегодня, 17 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 13 апреля Кернес призвал провести акцию в честь Дня Победы, не выходя из дома, и призвал горожан готовиться к ней уже сейчас.

«Я призываю вас 9 мая, ровно в 12:00, выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу», — говорилось в заявлении городского главы Харькова.

Сейчас Кернес отмечает, что горсовет Харькова «завалили вопросами» — где и как во время карантина можно распечатать портреты и оформить их в рамки?

Соответственно, власти города приняли решение организовать этот процесс: можно оставить заявку, приедут волонтеры, чтобы взять фото для печати, а через несколько дней вернут оригинал и вручат фотографию в специальной рамке.

«Уверен, что вместе с вами мы достойно проведем наш Великий праздник 9-е мая — День Победы!», — резюмировал мэр украинского города.

ИА REGNUM напоминает, что изначально Киев на инициативу мэра Харькова никак не отреагировал. По состоянию на сегодня никаких заявлений от центральной власти по поводу инициативы Кернеса не последовало.