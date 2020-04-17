Джакарта, , 12:11 — REGNUM Губернатор Джакарты Анис Басведан заявил, что в настоящее время столица нуждается в 170 аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения пациентов с COVID-19, сообщает Antara.

«В настоящее время ощущается нехватка 170 аппаратов ИВЛ», — заявил губернатор Джакарты.

По словам Аниса Басведана, в настоящее время в Джакарте насчитывается 947 аппаратов ИВЛ, но этого количества по-прежнему недостаточно для удовлетворения растущих потребностей пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава национального агентства исследований и инноваций Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что примерно к 25 апреля 2020 года уже будут готовы к использованию 200 портативных аппаратов ИВЛ, произведенных внутри страны.

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