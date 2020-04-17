Москва, , 12:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым устанавливается новая памятная дата России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Устанавливается день воинской славы России — «9 октября — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год)».

Документ направлен на увековечение памяти об историческом событии, одном из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, продолжавшемся 442 дня, и освобождении советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков территории Калмыкии, Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, Черкесской, Карачаевской и Адыгейской автономных областей.

Победа советских войск в битве за Кавказ сыграла значительную роль в истории Великой Отечественной войны и СССР, не позволила немецко-фашистским войскам выйти к нефтепромыслам и иным источникам стратегического сырья, расположенным в Закавказье.

В ознаменование этой победы была учреждена медаль «За оборону Кавказа», которой было награждено около 870 тыс. человек.