Вашингтон, , 12:06 — REGNUM США увеличат помощь Украине, которая будет использована для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 17 апреля на странице посольства Украины в США в социальной сети Facebook.

В результате Украина получит $9,1 млн. Деньги будут потрачены на подготовку лабораторных систем, на тесты для выявления заболевания, а также на лечение больных.

«Средства будут выделены Украине через Агентство США по международному развитию (USAID)», — сказано в сообщении.

Дипломаты поблагодарили США за поддержку Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявили о выделении Украине $1,2 млн на борьбу с коронавирусом. Речь идёт о лечении больных, тестах и информационных компаниях по профилактике COVID-19.

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