Москва, , 11:59 — REGNUM Опубликованная на днях статья пекинское издание Sohu под название «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай» о том, что Казахстан «исторически» принадлежит Китаю, а жители центральноазиатской республики имеют «смешанное ханьское происхождение», вылилась в дипломатический скандал.

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В Казахстане публикацию расценили как угрозу территориальной целостности, а МИД республики направил соседнему государству ноту протеста. Вполне возможно, что эта статья могла бы остаться без внимания, однако разместившая её компания Sohu тесно сотрудничает с государством и была официальным спонсором пекинской олимпиады в 2008 году, поэтому можно предположить, что она появилась не случайно.

«В Китае установлена жёсткая дисциплина. Случайно ни одна статья, тем более о международных отношениях, появиться не может. Думаю, это пробный шар, проверка реакции казахстанской элиты», — прокомментировал директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов, слова которого приводит газета «Известия».

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Реакция МИД Казахстана последовала незамедлительно. Послу КНР Чжан Сяо был выражен протест по поводу опубликованной статьи. Было заявлено что она «не соответствует духу вечного всестороннего стратегического партнерства между странами». Также посольство Казахстана в Пекине направило соответствующую ноту в МИД КНР.

Как подчеркнул казахстанский политолог и бывший дипломат Казбек Бейсебаев, тема территориальных претензий Китая не нова.

«Ещё во времена СССР, когда были напряженными советско-китайские отношения, Китай считал территории Казахстана до Балхаша своими. Это обосновывалось тем, что, по мнению Китая, казахи признавали власть Империи Цин. Такие материалы и сейчас публикуются в разных китайских изданиях, но считать их официальной позицией, нельзя», — заявил эксперт.

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