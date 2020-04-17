Анкара, , 17:33 — REGNUM Власти Турции вернут 25 тыс. своих граждан, совершающих паломничество к святым местам, в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 17 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

Священный месяц Рамадан, который отмечают все мусульмане, начнется 24 апреля. Около 25 тыс. турецких граждан выехали в порядка 60 стран мира, для празднования этого события.

Вице-президент Турции Фуат Октай, на своей странице в социальной сети Twitter объяснил указанное решение тем, что страна заботится о своих гражданах, поэтому и вернет их домой.

Однако, журналисты агентства считают, что решение принято по политическим соображениям — новости о вспышке коронавирусной инфекции по-прежнему доминируют в СМИ.

Напомним, на сегодняшний день, по данным министерства здравоохранения Турции, в стране от заболевания COVID-19 скончались по меньшей мере 1 тыс. 643 человека, число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 74 тыс.

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