Москва, , 11:46 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла пакет правительственных законопроектов, а рамках «регуляторной гильотины», однако настаивает на доработке, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

«Самым сложным было найти оптимальный баланс между полярными точками зрения. Законопроекты вызвали серьезные дискуссии в Госдуме», — заявил замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев.

Документы определяют правовые и организационные основы установления, оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Российской Федерации, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления государственных и муниципальных услуг, оценки соответствия продукции и иных форм оценок и экспертиз.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что «второго чтения бегом не будет». Он призвал представителей правительства РФ обсудить «регуляторную гильотину» со всеми фракциями нижней палаты парламента.

В российском законодательстве действуют 2 млн обязательных норм и правил, сообщалось ранее.

Правительство РФ планирует в течение 2020 года подвергнуть переработке более 7 тыс. подзаконных актов и планировало рассмотреть на целесообразность 200 видов федерального надзора.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума обсудит «регуляторную гильотину»