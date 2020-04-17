Сеул, , 11:50 — REGNUM 17 апреля опубликованы результаты двухдневного опроса о деятельности президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, сообщает KBS.

Согласно результатам опроса, проведенного исследовательской компанией Gallup Korea в период с 13 по 14 апреля среди 1004 человек старше 18 лет, 59% опрошенных поддерживают политику президента, что на 2% выше по сравнению с опросом, проведенном на прошлой неделе. 33% респондентов не довольны политикой лидера государства, 8% — воздержались от ответа.

Отмечается, что большинство населения поддерживает Мун Чжэ Ина за действия и меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Уровень поддержки демократической партии «Тобуро» составил 41%, Объединённой партии будущего — 25%, Партии справедливости — 5%, Народной партии — 4%, Открытой демократической партии — 3%.