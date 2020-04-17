Джакарта, , 11:39 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди настаивает на создании многосторонней системы для укрепления глобального управления здравоохранением, сообщает Antara.

«В этот критический период я прошу все страны продолжать оказывать поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) через систему многосторонности», — заявила Ретно Марсуди, выступая с заявлением на онлайн-совещании министров группы альянса за многосторонность.

В связи с пандемией COVID-19 министр иностранных дел Индонезии сообщила о двух основных моментах, которые страны могут предпринять для реагирования на возникший гуманитарный кризис, а также для активизации усилий международного сотрудничества во время пандемии.

Во-первых, использование ВОЗ в качестве форума для сотрудничества всех государств-членов ООН.

Во-вторых, необходимо, чтобы многосторонняя система могла удовлетворить насущные потребности более широкого сообщества, а именно поставку основных медицинских приборов, средств индивидуальной защиты, лекарств и вакцин.

«По этой причине многосторонняя система должна быть более гибкой в отношении вопросов, связанных с патентами и правами на интеллектуальную собственность при производстве медицинских устройств, лекарств и вакцин для третьих стран», — отметила Ретно Марсуди.

Издание отмечает, что в ходе онлайн-совещания была подготовлена декларация под названием «Нам необходимо сильное глобальное сотрудничество и солидарность для борьбы с COVID-19», в которой содержатся различные элементы, касающиеся проблем здравоохранения, экономики, финансов и предотвращения пандемии.

Напомним, что группа альянса за многосторонность — это форум стран для расширения сотрудничества в целях преодоления различных глобальных проблем. В онлайн-совещании приняли участие 30 стран.

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