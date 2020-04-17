Москва, , 11:26 — REGNUM Госдума в первом чтении и в целом приняла закон, освобождающий желающих получить гражданство РФ жителей ЛНР и ДНР от пошлины за оформление документа, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Без пошлины получить паспорт гражданина РФ смогут постоянно проживающие на территории Донбасса.

На середину апреля гражданство РФ в упрощенном порядке получили около 200 тыс. человек из Донбасса, привел данные депутат Госдумы Александр Козенко («Единая Россия»).

Сейчас для получения документа необходимо уплатить пошлину в размере 3,5 тыс. рублей.

Закон вступит в силу с момента опубликования.

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