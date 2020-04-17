Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Представители Конгресса США выразили обеспокоенность по поводу альянса Сеула и Вашингтона, а также призвали правительство страны как можно скорее заключить соглашение о плате за размещение войск США на Корейском полуострове. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в письме госсекретарю Майку Помпео и министру обороны Марку Эсперу сенаторы сообщили о своей обеспокоенности в связи с «тупиком» в переговорах по новому соглашению о распределении военных расходов.

Они также выразили разочарование тому, что правительство страны не смогло завершить переговоры по данному вопросу в течение четырех месяцев после истечения срока действия 10-го соглашения, а также отклонило предложение Сеула.

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Конгрессмены считают, что данные действия могут оказать негативное влияние на двусторонний альянс, а также интересы США в Индо-Тихоокеанском регионе.