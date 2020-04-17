Москва, , 11:20 — REGNUM Соединенные Штаты полностью поддерживают решение российских властей перенести проведение парад Победы на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский посол в РФ Джон Салливан, видеообращение которого опубликовано на странице посольства США в Twitter.

Он напомнил, что окончание Второй мировой войны, поставившее точку в разгроме нацизма и фашизма, является важным историческим событием, которое нельзя забывать.

«Поддерживаем решение РФ перенести эти торжества на более поздний срок, когда будет возможно провести их должным образом», — сказал он.

Посол добавил, что США будут рады отпраздновать вместе с Россией годовщину окончания Второй мировой войны, когда позволят условия.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля президент России Владимир Путин заявил, что риски, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, слишком высоки, и проводить торжественные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая небезопасно. Глава государства перенес проведении парада Победы на более поздний срок.

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