Москва, , 11:15 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, ограничивающий торговлю алкоголем в жилых домах и на прилегающей территории, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

«Наливайки», псевдопредприятия общепита омрачают жизнь, превращают жизнь жителей домов в ад», — заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Вводятся дополнительные требования к кафе, мини-барам и магазинам, торгующим алкоголем в многоквартирных домах. Продажа алкоголя допускается в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 кв. м. Под площадью зала обслуживания посетителей понимается площадь специально оборудованных помещений объекта общественного питания, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий или покупных товаров, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов. При этом границы прилегающих территорий, определяются с учетом результатов общественных обсуждений органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в соответствии с правилами, установленными правительством РФ.

Регионы получают право самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения, в том числе вводить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Сведения об установлении указанных дополнительных ограничений предоставляются органами государственной власти субъектов РФ в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка по ее запросу в трехдневный срок со дня получения такого запроса, следует из документа.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума на фоне коронавируса намерена закрыть псевдокафе в жилых домах