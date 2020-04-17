Москва, , 11:01 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон о новых правилах работы по патентам для мигрантов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и осуществляющие трудовую деятельность на основании патента, получают право неоднократно обращаться с заявлением о переоформлении патента. Для переоформления документа выезд за пределы РФ не потребуется.

Закон стал актуален на фоне пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума снимает ограничения на переоформление трудовых патентов