Москва, , 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Поправками предусмотрено предоставление права обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке при наличии вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в России имеющим гражданство Молдавии или Украины. В рамках реализации мер по сближению государств — участников Союзного государства эти преференции предлагается распространить на граждан Белоруссии.

Льготой могут воспользоваться и граждане Казахстана — в связи с тем, что русский язык является для них официальным.

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