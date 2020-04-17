Москва, , 10:58 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, сокращающий число документов для приема в гражданство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Исключается требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

Кроме того, для приема в гражданство РФ в упрощенном порядке меняются требования для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, признанных носителями русского языка. От них не потребуется наличие законного источника средств к существованию.

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