Порт-Луи, , 11:05 — REGNUM Маврикий и Сейшельские Острова получили тонны лекарств из Индии, в том числе тысячи таблеток гидроксихлорохина, в рамках помощи по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

Гидроксихлорохин является противомалярийным препаратом, который используется некоторыми врачами для лечения пациентов с COVID-19, хотя его эффективность все еще проверяется.

Первая партия из четырех тонн лекарств прибыла чартерным рейсом на Сейшельские острова, где власти подтвердили 11 случаев заболевания COVID-19. Маврикий получил 13 тонн лекарств и 500 000 таблеток гидроксихлорохина.

В стране подтвердили 324 случая заражения коронавирусом и девять — с летальных исходом, однако новые случаи не были зарегистрированы в течение четырех дней подряд.

Островные государства, которые являются излюбленными туристическими направлениями, имеют тесные геополитические отношения с Индией, отмечают репортеры.