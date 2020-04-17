Джакарта, , 10:53 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в настоящее время сотрудничество с другими странами в борьбе с пандемией имеет решающее значение, сообщает Sindonews.

Ретно Марсуди подчеркнула, что Индонезия в настоящее время пытается вместе с другими странами найти инновационные пути для борьбы с COVID-19.

«Посредством двустороннего сотрудничества мы пытаемся найти более инновационные пути», — пояснила Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, страна по-прежнему нуждается в помощи в виде средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких, термометров и так далее.

«Я провела интенсивные беседы со многими министрами иностранных дел, и я буду продолжать это делать», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии заявила, что пандемия коронавируса сблизила страны.

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