Москва, , 10:51 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Инициатива была «переписана» на треть ко второму чтению.

Документом определяются порядок формирования и ведения федерального ресурса о населении, органы и организации, осуществляющие представление сведений для его формирования, механизм предоставления данных и их состав.

Поправками физлица и их законные представители наделяются правом запрашивать сведения из регистра применительно к себе, а также уточнять сведения. Такая возможность будет доступна с портала государственных и муниципальных услуг. Срок исправления неточных данных не должен превышать пяти рабочих дней.

Уполномоченный орган (ФНС) обязан обеспечить защиту записи федерального регистра сведений о населении во избежание несанкционированного доступа к ней, ее случайного или несанкционированного изменения, уничтожения или утраты, а также защиту сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении.

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