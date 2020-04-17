17 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 10:48 — REGNUM



Ватикан создал комиссию по изучению и предотвращению общественно-экономических и культурных последствий пандемии коронавируса. По просьбе папы Римского Франциска это сделал департамент служения целостному развитию человека.

Как сообщает Vatican News, комиссия состоит из пяти рабочих групп. Первая будет заниматься поддержкой поместных Церквей при содействии фонда Caritas Internationalis в кооперации со Службой папских милостей, Конгрегацией евангелизации народов и Ватиканской аптекой. Вторая займется научным анализом пандемии и ее последствий для окружающей среды, рынка труда, здравоохранения, политики, коммуникации и безопасности. Партнером ее станет Папская академия защиты жизни и Папская академия наук. Третья группа будет информировать о деятельности комиссии и координировать коммуникацию с поместными Церквами. Четвертая, чью работу координирует отдел государственного секретариата Святого престола по отношениям с государствами, собирается действовать на уровне национальных государств и международных организаций, сообщая им об итогах исследования и диалога. Пятая группа станет отвечать за финансовые аспекты поддержки поместных Церквей и католических организаций, а также деятельности самой комиссии.

Возглавил комиссию кардинал Питер Турксон, который будет отчитываться непосредственно перед понтификом. По словам монсеньора, папа Франциск выразил свою озабоченность кризисом, вызванным коронавирусом, и «драматическими сценариями», которые прослеживаются «на горизонте». Поэтому «мы должны действовать немедленно» и «немедленно подумать о том, что будет дальше», отметил кардинал, заметив, что «кризис здравоохранения уже вызвал экономический кризис». А если не устранить негативные экономические последствия, будет «спровоцирован социальный кризис». Турксон посоветовал государствам ослабить международные санкции и призвал сократить или простить долговое бремя беднейших стран. Он также настоятельно призвал к глобальному прекращению огня и прекращению производства и оборота оружия. К своей работе комиссия намерена привлекать экспертов и институты из различных стран. И это наглядно показывает, что хотя готические шпили католических храмов устремлены в небо, основание Церкви упирается в землю. Поэтому Церкви есть что сказать и есть что сделать в этом мире, помогая обустроить нормальную повседневную жизнь людей.

Конечно, в первую очередь Церкви сегодня нужно думать о верующих, которые страдают вдвойне. Помимо нарушения привычного хода социальной жизни, вызванного буйством коронавируса, они переживают неустройство своей церковной жизни. Сначала католики, а сейчас и православные лишены возможности общинами отпраздновать Пасху, быть в храмах на торжественных богослужениях, посвященных Воскресению Христову, принимать святое причастие. Если раньше Великим постом христиане один раз в году переживали Страстную пятницу, то сейчас календарь переверну — и снова Страстная пятница, день за днем. А вместе с тем они погружены в мир, где власти пытаются нащупать дно кризиса. Однако ситуация беспрецедентная, фактически власти оказались в положении путника, который идет без палки по болоту в тумане с завязанными глазами, подгоняемый сзади волной огня. Чем же могут помочь верующие, в частности Католическая церковь? Многим. Святой престол увенчивает разветвленную структуру, он в состоянии привлекать интеллектуальные и иные силы со стороны, хранит богатые архивы, где можно поискать какие-то аналоги опасных пиков в истории человечества и опыта переживания их.

Прежде всего, с точки зрения недопущения социального кризиса, спровоцированного экономическим спадом. Пандемия коронавируса вызывает рост психологического напряжения и психических обострений. Люди сходят с ума и бросаются сначала на стенки, а потом друг на друга. Проще всего становится обвинить чужого, что и происходит. А в самой уязвимой позиции оказываются инфицированные и похожие на инфицированных. Ряд региональных администраций по причинам мало понятным начинают требовать от врачей всех с симптомами простудных заболеваний квалифицировать как потенциально зараженных коронавирусом. В обстановке, когда нервы накалены, уже страшно чихнуть или кашлянуть в общественном месте, чтобы не загреметь в кутузку за «нарушение карантина». Нагнетание истерии способно привести к тому, что люди с температурой просто перестанут обращаться в больницы и поликлиники, боясь, как бы «лечение» не оказалось хуже самой болезни. Их стигматизируют, превращают в «источник заразы», делая тем самым гражданами второго или третьего сорта.

Противостоять этому — дело Церкви. На заре своего появления христианство было близко заболевшим. Евангелия повествуют о том, как Христос исцелял прокаженных, которые в те времена воспринимались в качестве проклятых и отвергались обществом. И после Христа последователи Его на протяжении веков видели собственную миссию в том, чтобы ухаживать и помогать больным. Поэтому Церкви могут и должны сконцентрироваться на том, чтобы помочь инфицированным коронавирусом пережить как саму нынешнюю пандемию, так и сделать всё, чтобы последствием пандемии не стало отвержение этих людей, чтобы их не сделали новыми «прокаженными». Это задача важная и требует самоотверженности. Дай Бог, чтоб получилось.