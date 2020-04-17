Багдад, , 10:52 — REGNUM Посол Великобритании в Ираке Стивен Хики заявил, что «смотрит в будущее страны» с оптимизмом в связи с избранием нового премьер-министра Мустафа аль-Кадими. Об этом 17 апреля говорится в видеообращении дипломата.

«Я рад, что иракские политики собрались вместе и приняли решение выдвинуть кандидатуру аль-Кадими», — отметил Хики.

Посол подчеркнул, что Ираку необходимо постоянно действующее правительство, которое сможет решать конкретные проблемы — бороться с терроризмом, экономическим кризисом и с распространением коронавируса.

Напомним, с декабря 2019 года в Ираке не было полностью действующего правительство в связи с его отставкой, вызванной акциями протеста в стране.

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